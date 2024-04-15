MK: Кунгуров совершил две попытки суицида за вечер

Появились шокирующие подробности последнего дня Кунгурова
Евгений Кунгуров. Кадр: YouTube.com
Артист планировал покончить с собой иным способом

Известный певец Евгений Кунгуров в свой последний день жизни был настроен решительно. На это указывает посмертная экспертиза его тела, где были найдены насильственные следы.

Незадолго до ухода Кунгуров написал своей супруге последнее сообщение о том, что, вернувшись домой, она найдет его в ванне. После этого женщина тут же вызвала скорую и спасателей, которые не успели приехать на место до трагедии – они обнаружили погибшего возле подъезда. Как оказалось, Евгений не просто так говорил жене, где именно его не станет.

По данным СМИ, артист дважды пытался покончить с жизнью. Первый вариант мог его подвести, либо показаться ему недостаточно надежным, поэтому он прибегнул к другому способу. Судмедэксперты нашли на теле следы, которые указывают, что Кунгуров был решительно настроен на самоубийство в этот вечер.

В минувшую субботу певца похоронили в его родном городе – Заречном. Проститься с Евгением пришли родные и земляки, около кладбища собралась огромная толпа народу.

Официальной причиной смерти Кунгурова считается тяжелое психическое заболевание, из-за которого он ощущал боли по всему телу. 

Ранее телеведущая Вовк рассказала о знаке, который подал ей артист с того света.

Источник: Московский комсомолец
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