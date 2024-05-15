Харламов признался, что ненавидит диеты

Знаменитость любит вкусные и вредные блюда

Юморист Гарик Харламов признался, что похудение является для него невероятным стрессом. Однажды он сбросил 20 килограммов, выглядел более стройным, но при этом был сильно несчастлив, поскольку ему пришлось отказаться от вкусной еды.

Сейчас, по его признанию, он весит 108 килограммов, а максимальный его вес доходил до 115 кило. Когда артист сидел на диете, то буквально возненавидел все. После улучшения формы его коллеги по юмористическому проекту даже в шутку отправили толстого Гарика в виде надувного шарика в небо, но, как шутит комик, он упал обратно на землю.

"Я очень не люблю себя мучать отказом от вкусной еды. Я ненавижу это", – заявил знаменитость.

Харламов признался, что если он будет питаться диетично ради стройного и красивого тела, то его накроет депрессия.

Ранее стало известно, что Гарик Харламов сделал предложение своей девушке Катерине Ковальчук. До этого артист признавался, что не будет жениться в третий раз, поскольку после каждого развода он буквально остается ни с чем.

При этом некоторое время назад в одном шоу Харламов признавался, что свободен от отношений, и девушки у него нет.