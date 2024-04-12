Со святыми упокой: самоубийцу Кунгурова отпоют и похоронят по православному канону

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Церковное отпевание состоится в в храме Покрова Божией матери по адресу Курчатова, 7. Священнослужитель над телом самоубийцы прочитает заупокойную ектению и разрешительную молитву. А на могиле покончившего с собой артиста, как говорят друзья, планируется установить деревянный крест.
Чинопоследование христианского обряда погребения умерших неразрывно связано с мыслью о грядущей встрече со Христом. Но все знают, что в Русской православной церкви не отпевают самоубийц. Почему же тогда для покончившего с собой Кунгурова сделали исключение?
Священники объяснил, что лишение себя жизни во время психического заболевания является весомой причиной, чтобы покойного все-таки отпеть. Но это необходимо было доказать и получить разрешение на отпевание у правящего архиерея.
Настоятель храма Покрова Богородицы города Заречного отец Вячеслав говорит: "Здесь ситуация непростая, связанная с болезнью психического характера. В таких случаях допускается отпевание. В данном случае есть доказательства, что человек не в полной мере отдавал себе отчет в том, что он делает".
Напомним, накануне совершения самоубийства участник шоу "Голос" на Первом канале Кунгуров обратился за помощью к психиатру, который предложил ему госпитализацию.
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