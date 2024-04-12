Подруга рассказала, что Кунгуров улыбался в гробу во время похорон

Выражение лица Кунгурова в гробу поразило знакомых
Евгений Кунгуров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Люди увидели, насколько блаженным выглядил артист

Прощание с Евгением Кунгуровым прошло 11 апреля на Троекуровском кладбище. После церемонии тело артиста переправили в Свердловскую область. Проститься с ним пришли родственники, коллеги и друзья, которых впускали строго по приглашенным спискам. В них оказалась и поэтесса Татьяна Маругова, которая близко дружила с покойным.

Известно, что при жизни Кунгуров страдал от сенестопатии. При таком психическом заболевании человек начинает испытывать фаномные боли в различных частях тела, которые в итоге сводят его с ума. Он наблюдался у психиатра и проходил лечение в клинике, но справиться с недугом ему так и не удалось.

Маругова утверждает, что во время прощания с артистом была поражена выражением лица покойника – ей казалось, словно в гробу Евгений улыбается. 

"Я видела такое впервые. Было чувство, что ему очень легко", – рассказала она.

Поэтесса полагает, что певец наконец испытал облегчение, поскольку ушла боль, которая причиняла ему серьезные страдания.

Как известно, Евгений Кунгуров был верующим человеком. Он регулярно молился, ходил в церковь, посещал монастыри, поэтому новость о суициде стала для всех его знакомых шоковой. При этом, несмотря на самоубийство, священники все же согласились отпеть артиста и похоронить по всем православным обычаям.

Источник: Woman.ru
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