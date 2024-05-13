MK: Азизу и Королеву вырезали из эфира концерта к Дню Победы

Артисты уже отреагировали на инцидент

Двух известных певиц решили вырезать из эфира праздничного концерта в Кремле, посвященного Дню Победы. По телевидению не показали номера Наташи Королевой и Азизы. На это пожаловаловались их поклонники в соцсетях, которые создали петицию ради возвращения звезд на ТВ.

Для Королевой этот инцидент не первый. Ранее ее убрали с мероприятия, посвященного юбилею железнодорожной магистрали, а теперь и с патриотического концерта. Во время него артистка вышла на сцену с повязанной на груди георгиевской ленточкой и исполняла композицию о силе женской веры.

Азиза спела песню Ильи Резника, посвященную российским солдатам в текущем времени. Зрители признались, что выступление артистки было настолько проникновенным, что слез не смогли сдержать даже мужчины.

"Когда Азиза вышла на сцену и стала петь, люди в едином порыве встали", – поделились они.

Однако, несмотря на реакцию зала, и этот номер вычеркнули из телевизионной версии концерта.

Позже Азиза и Илья Резник рассказали, что руководство на ТВ не особо жалует их патриотическую композицию. А Королева заявила, что понятия не имеет, почему было решено вырезать ее из состава представления.