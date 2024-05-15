Нетребко объявила о возвращении на сцену Берлинской оперы

Звезда сама выступила с заявлением

Народная артистка России Анна Нетребко объявила, что планирует снова выступать в Берлинской государственной опере. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

"Уже в сентябре я вернусь на сцену Берлинской оперы в новую постановку оперы Набукко", – говорится в публикации.

Также она будет выступать в театре в мае, исполнив оперу Джузеппе Верди "Трубадур".

На новость положительно отреагировали ее супруг Юсиф Айвазов, а также близкий друг Филипп Киркоров. Как известно, оперная дива поддерживала российского поп-короля, когда его начали отменять из-за скандальной вечеринки.

До событий 2022 года Нетребко регулярно выступала в Берлинской опере, однако после площадка перестала с ней сотрудничать, как и многие другие западные театры. Это произошло из-за того, что артистка сперва не стала осуждать Россию и хранила политическое молчание, но после сильного давления она все же заявила, что не поддерживает конфликт.

Ранее стало известно, что концерт Нетребко в Швейцарии отменили. Это произошло, поскольку на указанную дату также была запланирована конференция по Украине, и организаторы начали опасаться, что приезд российской артистки спровоцирует скандал.