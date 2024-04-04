Родион Газманов прокомментировал решение его брата Филиппа сменить фамилию

Газманов пришел в бешенство из-за вопроса о смене фамилии
Олег и Родион Газмановы. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com/
Певец был весьма эмоционален

Накануне в информационном пространстве прогремела новость о том, что сын популярного российского артиста Олега Газманова Филипп решил отказаться от звучной фамилии. Наследника жена Газманова родила в предыдущем браке, однако певец с младенчества воспитывал парня и считает его своим родным сыном. По поводу скандального инцидента попросили высказаться Родиона Газманова. 

Судя по бурной реакции певца, инцидент с его братом оказался для артиста весьма болезненным. Вопрос журналистов привел парня в бешенство. Он эмоционально подчеркнул, что подобные вопросы нужно задавать тому, кто совершил проступок, а не другим людям. Артист намекнул, что в курсе, какая причина толкнула Филиппа на резонансный шаг, однако тот сам должен отвечать за свои действия и комментировать ситуацию.

"То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло. Да даже если мне известно, я не буду этим с вами делиться, потому что есть человек, который данный поступок совершил. И вам следует ему задавать подобные вопросы, а не мне", – отрезал артист.

Напомним, ранее стало известно, что Филипп Газманов теперь носит девичью фамилию матери – Муравьев. Почему парень пошел на такой шаг, рассказывало "Утро.ру".    

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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