"Мы его очень ждали": жена Газманова объявила о прибавлении в семье

Супруга певца вернулась из роддома

Жена известного российского певца Олега Газманова в своих социальных сетях поделилась радостной новостью. Она сообщила, что в их семье стало больше на одного человека. Марина Газманова призналась, что этого ребенка они ждали давно, и вот, наконец, свершилось. На днях первенца своего крестника она забрала из родильного дома.

"А 29 февраля в нашей семье появился малыш, мы его очень ждали, забирали из роддома!" – поделилась с поклонниками радостной новостью супруга певца.

Счастливое событие в звездной семье произошло в редкий день – 29 февраля. Марина вспомнила, что, согласно поверьям, в эту дату рождаются гениальные люди.

Супруга исполнителя сообщила, что у новорожденного темно-синие глаза. На кого похож малыш, она пока не рассказывала.

Олег Газманов и Марина Муравьева впервые встретились, когда девушке было всего 18 лет. Тогда между ними завязались недолгие отношения, которые быстро распались. Сам исполнитель хита "Мои ясные дни" на тот момент был женат на своей первой супруге. А позже и Марина вышла замуж и забеременела. Вот только из больницы с первенцем ее забирал уже Олег. Позже певец оформил отцовство на себя, и мальчик по имени Филипп получил фамилию Газманов.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов пожелал встретиться со Сталиным.