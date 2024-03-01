Галкин* со сцены обозвал кооперативом "Судорога" возрастных Долину и Газманова

"Кооператив "Судорога": Галкин* поглумился над возрастными Долиной и Газмановым
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Шоумен вновь проехался по бывшим коллегам

Максим Галкин* вновь проехался по бывшим российским коллегам, выступая на концерте в Соединенных Штатах. На сцене юморист решил поковыряться в мозгах у российской эстрады, с которой когда-то был в весьма неплохих отношениях.

Так, супруг Аллы Пугачевой поиздевался над Григорием Лепсом, Олегом Газмановым, Надеждой Бабкиной и Ларисой Долиной, а также прочих возрастных членах "Российской музыкальной ассоциации", созданной певцами в позапрошлом году.

Перед тем, как отпустить шуточку про возраст, Максим упредительно заявил, что не является эйджистом (то есть человеком, дискредитирующим остальных по возрастному признаку).

"Собрались они: надо писать патриотические песни. Меня это немножко смутило, потому что до этого мы пытались создать какой-то профсоюз, объединиться... Но тут они говорят: нет, будем объединяться. Средний возраст – 70 лет, и они решили объединиться. Такой "кооператив "Судорога" начался", – пошутил Максим.

Впрочем, справедливо отмечают журналисты, сам Галкин женат на 74-летней женщине, которая на несколько лет старше наиболее возрастных членов ассоциации из перечисленных – и совсем недавно она находилась в дружеских отношениях с российскими звездами.

*признан иноагентом решением Минюста
Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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