Певцы-патриоты не смогут выступить в Барнауле

Странная ситуация сложилась в одном российском регионе. На Алтае массово отменяют концерты знаменитых исполнителей. В списке "отмененных" оказались популярный певец Олег Газманов, артистка Лолита Милявская и известная своими патриотическими заявлениями певица Вика Цыганова.



Так, постепенно возвращающаяся на сцену после опалы Лолита Милявская должна была выступить в ДК Моторостроителей 29 марта. Однако этот концерт был отменен. Учитывая, что на протяжении долгих месяцев певица была лишена сцены, такие новости вряд ли ее порадовали. После скандальной голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой Лолита осталась без концертов и телевидения.

Кроме того, отменено шоу популярной певицы Вики Цыгановой. Она должна была выступить в Барнауле 6 апреля. Концерты российских знаменитостей отменяются без объяснения причины. Известная группа Reflex также лишилась барнаульской площадки – мероприятие было запланировано на 26 марта.

О решении перенести выступление популярного певца и ярого патриота России Олега Газманова стало известно после трагических событий в "Крокусе". Он должен был выступить в Барнауле 28 марта, но концерт не состоится. Комментируя страшные события, Газманов подчеркнул, что всей душой скорбит о погибших и желает выздоровления пострадавшим.

К слову, ранее оскандалившаяся на голой вечеринке Ксения Собчак предложила своей коллеге по несчастью Лолите "зайти в ту дверь".