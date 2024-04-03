Украинцы жестко подставили патриотов SHAMAN и Газманова

Злоумышленники воспользовались популярностью знаменитостей

На просторах Сети появилась афиша предстоящего выступления российских звезд в Мелитополе. Сообщалось, что 15 апреля в город приедут SHAMAN, Олег Газманов и Анастасия Ивлеева, которые проведут особую программу перед публикой в память о погибших в "Крокусе", а также соберут деньги на нужды российской армии. Официальных заявлений со стороны артистов о предстоящем событии не было.

Вскоре выяснилось, что в указанный день в графике SHAMAN такого концерта не запланировано. Газманов и тем более Ивлеева приезжать туда также не собирались. Дополнительные подозрения вызвало то, что фотография афиши стала распространяться в украинских пабликах.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя новость о приезде российских артистов, отметил, что это – фейк. Подобного рода мероприятий в Мелитополе проводить не собираются.

"Ага... А перед этим еще выступит Моргенштерн* и Киркоров с Галкиным*... Мы тут что, решили концертной деятельностью заняться?" – недоумевает он.

При этом неизвестно, осуществлялась ли продажа билетов на выступление SHAMAN, Газманова и Ивлеевой на фоне распространения фейковой информации. Если окажется, что злоумышленники придумали схему для обогащения на нужды ВСУ, то это может нанести удар и по репутации российских звезд, на представления которых публика начнет приобретать места еще более настороженно, чем после теракта в "Крокусе".

*признаны иноагентами по решению Минюста РФ