Российские родственники Пугачевой погрязли в долгах

Но на жизнь они стараются не жаловаться

Племянник Аллы Пугачевой Владислав доставлял артистке немало проблем – он страдал от наркозависимости и занимался криминалом, из-за чего нередко попадал в сводки полиции. Но бросать сложного родственника артистка не стала, а напротив, всегда старалась помочь ему справиться с пагубным пристрастием и как-то начать вести нормальную жизнь.

Недавно стало известно, что сейчас происходит с Владиславом Пугачевым после отъезда его тетки в Израиль. Мужчина женился во второй раз, его избранницей стала девушка Гузель, которая родила ему дочь Аллу.

Известно, что избранница Пугачева успела стать постоянным клиентом фирм по выдаче микрокредитов. Она настолько увлеклась этим, что теперь за ней числится огромный долг в 1 млн 123 тыс рублей.

Из квартиры, подаренной Примадонной, семью Владислава выселили еще три года назад, когда по дому пошла большая трещина. Вместо этого жилья им предоставили другую недвижимость в новостройке – стоимость квартир в комплексе начинается от 20 млн рублей.

В беседе с журналистами Гузель призналась, что у них все хорошо. Племянник Пугачевой занимается дочерью Аллой. Работает ли он сейчас где-либо, она не пояснила.

"Все у нас хорошо и спокойно", – заверила женщина.

Первый ребенок Владислава, мальчик Женя, живет у бывшего водителя Примадонны. Парень давно считает приемных родителей своими мамой и папой, не так давно ему исполнилось 13 лет.

*Максим Галкин признан иноагентом по решению Минюста РФ