Продюсер Дзюник заступился за Орбакайте после отмены ее концертов в России

Мужчина призывает прекратить травлю знаменитости

Недавно стало известно, что Кристина Орбакайте планирует выступить перед россиянами в Кремлевском дворце в День защиты детей. Артистка согласилась на это бесплатно не только из-за благотворительных целей, но и в надежде снова получить заказы на корпоративные выступления и прочие мероприятия, за которые уже сможет получать солидный гонорар. Новость была воспринята россиянами резко, поскольку многие все еще злятся на певицу за высказывания ее матери Аллы Пугачевой.

Продюсер Леонид Дзюник решил защитить Орбакайте после всех нападок со стороны россиян. По его мнению, это несправедливо, поскольку артистка не должна страдать из-за действий своих родителей. Конечно, ее можно наказать рублем, не покупая билеты на концерт, но остальные репрессивные меры, считает он, излишни.

"Кристина поступила абсолютно правильно, что не стала ни перед кем оправдываться. Ей не перед кем оправдываться", – заявил Дзюник.

Продюсер считает, что только неадекватные люди сейчас кричат, что Орбакайте нам в России не нужна – и тут действует принцип толпы. В любой стае, по его словам, есть свой "хряк-поводырь", который ведет всех на бойню. И многие идут на поводу, поскольку не хотят думать своей головой.

Дзюник подытожил, что сейчас большинство людей поддерживает Россию, но тянуть кого-то за собой насильно и принуждать занять определенную точку зрения – неправильно, передает женский журнал "Клео.ру".