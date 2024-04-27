Продюсер Бабичев рассказал, почему Никите Преснякову не добиться успеха в США

Артист не на тех поставил

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева стала своего рода основательницей целой династии артистов. Ее дочь Кристина Орбакайте поет и снимается в кино, внук Никита Пресняков тоже решил пойти по пути звездной родни. Впрочем, один досадный промах наследник Пугачевой все же совершил.



На глупую оплошность Никиты Преснякова обратил внимание знаменитый российский продюсер Евгений Бабичев. Как известно, последние события на международной арене заставили Преснякова переехать в Соединенные Штаты Америки. Там он живет с красоткой женой и лелеет надежду покорить западную аудиторию.

К сожалению, на этом поприще артист пока не смог добиться каких-либо решительных успехов. Пресняков перебивается от проекта к проекту и точно не может назвать себя востребованным в США артистом.

Бабичев отметил, что Никита зря сделал ставку на возможность построить карьеру за рубежом. Там у него слишком мало шансов из-за высокой конкуренции. А вот в России у Преснякова были все возможности для успеха – благодаря связям влиятельных родственников молодой человек мог забраться на музыкальный Олимп.

"Я знаю, что Никита Пресняков пытается построить карьеру и клипмейкера, и режиссера в США. Но это большая страна, где конкуренция высокая и возможности ограничены", – отметил продюсер.

К слову, ранее стало известно о страшном диагнозе Аллы Пугачева после посещения Чернобыля.