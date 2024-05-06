Музкритик Бабичев: Пугачева не сможет повлиять на появление своей преемницы

Престол примадонны должна занять достойная артистка

Бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева продолжает строить свою жизнь за пределами России. Однако, как известно, свято место пусто не бывает. Своим мнением по поводу того, когда появится преемница беглой артистки, а также способна ли на это повлиять сама Пугачева, поделился музыкальный критик Евгений Бабичев.



Эксперт по светской тусовке считает, что место примадонны обязательно займет талантливая певица, однако мнение Аллы Борисовны учитывать никто не будет. Бабичев отметил, что после отъезда за границу Пугачева растеряла все свое влияние и уже не способна переставлять фигуры на отечественном музыкальном Олимпе.

"Я не верю, что сейчас Пугачева что-то может решить, кому-то указать, помочь. Уверен, что она не очень понимает, кто ее друг, кто враг, позиции сильно пошатнулись", – пояснил критик.

Он добавил, что своего рода "вторая Пугачева" должна появиться в ближайшее время. По мнению Евгения, популярные музыкальные телепроекты в этом роли не сыграют – даже финалисты многих шоу не могут найти свое место на эстраде.

К слову, ранее стали известны подробности выступления дочери Аллы Пугачевой, певицы Кристины Орбакайте в Кремле. Артистка возвращается в страну после отмены мероприятий.