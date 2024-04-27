Барецкий заявил, что взял бы SHAMAN на работу в частную тюрьму

SHAMAN готовят место в тюрьме: что случилось
SHAMAN. Кадр: YouTube.com
Артисту предлагают заняться перевоспитанием других звезд

Шоумен Стас Барецкий настаивает, что именно он приобрел особняк Аллы Пугачевой в Грязи. И теперь у него есть грандиозные планы организовать в доме частную тюрьму для перевоспитания беглых российских звезд и иноагентов. 

По его словам, в тюрьме знаменитости будут петь патриотические песни и ставить спектакли про любовь к Родине. Основной сутью заведения станет не наказание, а именно попытка научить ценить и уважать собственную страну.

Бонус у этого есть существенный – государству не придется тратить свои средства для того, чтобы разобраться с иноагентами, а беглые артисты смогут не только "ныть и просить надбавки", но и заниматься творчеством, чего, считает Барецкий, они за границами лишены.

Кандидатуры в качестве воспитателей шоумен уже отобрал. Он считает, что на это место идеально подойдут SHAMAN, Олег Газманов и Николай Расторгуев. Ярославу Дронову уже готовят место в тюрьме особого режима, надеясь, что он все же согласится на это после переговоров. Только по поводу Газманова у Барецкого есть сомнения.

"Я не знаю, согласится ли он. Но я думаю, что согласится, деньги всем нужны", – подытожил он.

Ранее стало известно, что публика плохо покупала билеты на концерты Газманова в Екатеринбурге. Зато на SHAMANA все смели в короткие сроки.

Источник: News.ru
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