Барецкий заявил об условии, чтобы выкупить замок Пугачевой в Грязи

Выдвинуто одно условие продажи замка Пугачевой в Грязи
Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com/
Известный шоумен утверждает, что является "владельцем" резиденции

Скандально известный шоумен Стас Барецкий некоторое время назад начал убеждать общественность в том, что испытывает самые горячие чувства к беглой примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Более того, он утверждает, что певица якобы продала ему свой роскошный замок в деревне Грязь. Теперь Барецкий выдвинул одно условие по продаже резиденции.

Станислав заявил, что желает связать свою судьбу с Аллой Пугачевой. Он хочет жениться на певице и тогда готов вернуть ей замок. Барецкий утверждает, что в прошлом году именно ему была продана резиденция звездного семейства. Более того, Станислав заявил, что находится в контакте с Аллой Борисовной. По его словам, артистка хочет вернуть себе замок.

Стас уверен, что Пугачева уже скоро вернется в родную страну. По его информации, певица должна появиться в России в период майских праздников. Барецкий заявил, что готов продать замок прежней владелице, если она согласится развестись с текущим мужем и связать свою судьбу со Станиславом.

Барецкий также сообщил журналистам, что в прошлом году приобрел замок за 450 миллионов рублей, а продать желает за 1 миллиард рублей. Также Стас продолжает лелеять надежду построить счастливую семью с Аллой Борисовной.

"Будем жить в свое удовольствие, а мотаться по странам в ее возрасте уже бессмысленно. Так что сейчас ведем переговоры: или выкупает замок, или выходит за меня замуж", – поделился мечтами шоумен.

К слову, ранее стало известно, что Алла Пугачева изменила своему законному мужу.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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