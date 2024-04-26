Критик Рудченко высказался о замене SHAMAN на "Глюкозу"

SHAMAN подобрали замену: появился новый артист-патриот
SHAMAN. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Каковы шансы на успех исполнителя?

Продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта "Глюкоза" без участия Натальи Ионовой – ее он лишил псевдонима после того, как артистка сходила на вечеринку Ивлеевой. Первая песня новой неизвестной певицы коснулась политической темы – отношений России и Европы, из-за чего публика стала проводить параллели с SHAMAN.

Общественность стала думать, что Фадеев решил подобрать Дронову замену на российской эстраде, придумав нового артиста-патриота. Однако музыкальный критик Павел Рудченко полагает, что шансы на успех у проекта продюсера невеликие, и вряд ли он сможет составить достойную конкуренцию SHAMAN, передает женский журнал "Клео.ру"

По его словам, ничего нового в песне "Глюкозы" нет. Она является отсылкой к творчеству артистки в начале нулевых, поскольку очень похожа своим битом и вокальным исполнением. Рудченко даже допускает, что под образом певицы может скрываться супруга Фадеева Наталья. Именно она исполняла первые неизданные песни "Глюкозы".

"Отмечу, что Фадеев ввел в песню этнические нотки – они стали новым ходом для этого проекта. Раньше их не было", – высказался критик.

Ранее стало известно о скандале на концерте SHAMAN в Уфе. Артист расплакался прямо на сцене.

Источник: Абзац
По теме

Раскрыт страшный диагноз Пугачевой после Чернобыля

Поездка дорого обошлась певице

Адвокат разнес итоги суда над Ивлеевой за дискредитацию ВС РФ

Защита намерена обжаловать вердикт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей