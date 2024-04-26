Критик Рудченко высказался о замене SHAMAN на "Глюкозу"

Каковы шансы на успех исполнителя?

Продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске проекта "Глюкоза" без участия Натальи Ионовой – ее он лишил псевдонима после того, как артистка сходила на вечеринку Ивлеевой. Первая песня новой неизвестной певицы коснулась политической темы – отношений России и Европы, из-за чего публика стала проводить параллели с SHAMAN.

Общественность стала думать, что Фадеев решил подобрать Дронову замену на российской эстраде, придумав нового артиста-патриота. Однако музыкальный критик Павел Рудченко полагает, что шансы на успех у проекта продюсера невеликие, и вряд ли он сможет составить достойную конкуренцию SHAMAN, передает женский журнал "Клео.ру".

По его словам, ничего нового в песне "Глюкозы" нет. Она является отсылкой к творчеству артистки в начале нулевых, поскольку очень похожа своим битом и вокальным исполнением. Рудченко даже допускает, что под образом певицы может скрываться супруга Фадеева Наталья. Именно она исполняла первые неизданные песни "Глюкозы".

"Отмечу, что Фадеев ввел в песню этнические нотки – они стали новым ходом для этого проекта. Раньше их не было", – высказался критик.

Ранее стало известно о скандале на концерте SHAMAN в Уфе. Артист расплакался прямо на сцене.