Может рухнуть: появились тревожные новости о замке Пугачевой в России

Здание может задеть и другие постройки в населенном пункте

Известный шоумен Стас Барецкий заявил, что замок Пугачевой в подмосковной Грязи может рухнуть в любой момент – по его словам, огромное и тяжелое здание стоит на слишком мягкой почве, и фундамент уже начал постепенно трескаться.

Барецкий уверяет, что если жилище Пугачевой начнет разрушаться, то за собой потянет половину деревни. Стены, крыша начнут падать на соседние здания, а это грозит серьезной опасностью местным жителям.

"Как можно бросить такое большое здание?" – возмущается знаменитость.

Как говорит Барецкий, подобному дому нужен постоянный присмотр и уход, чтобы оно продолжало крепко и уверенно стоять на земле. При этом ранее Максим Галкин* признавался, что в их особняке в Грязи проживают другие люди. Они следят за состоянием жилища и сада, в котором у звездной четы растет много овощей и фруктов.

До этого Барецкий настаивал, что именно он выкупил замок Пугачевой в Грязи и теперь распоряжается им на свое усмотрение. Вещи артистов шоумен якобы решил оставить.

При этом в последнее время обострились разговоры о возможном признании Пугачевой иноагентом – если это подтвердится, то артистка может лишиться своего имущества в России при условии серьезных нарушений российского законодательства.

*признан иноагентом по решению Минюста