SHAMAN расплакался во время концерта в Уфе

Концерт рыдающего SHAMAN в Уфе обернулся скандалом
SHAMAN. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Мероприятие понравилось далеко не всем

Певец Ярослав Дронов продолжает свой гастрольный тур по российским городам, одним из недавних оказалась Уфа. Представление в столице Башкортостана вызвало серьезные споры публики.

Еще до начала мероприятия люди начали свое возмущение. Проходящие мимо концертного зала люди говорили поклонникам SHAMAN, что около этого места в этот день даже стоять стыдно. Там, по их словам, собрались "агрессивные пенсионеры", которые ведут себя вызывающе.

"Он изменился в худшую сторону (с шоу "Фактор "А"). Его песни в моей душе не откликаются. Он для меня – примерно как Стас Михайлов", – делилась молодежь рядом с места событий.

По словам очевидцев, в холле концертной площадки было много женщин с флагами, которых курировала одна дама – они полагают, что это были бюджетницы, получившие билеты на концерт бесплатно.

Некоторые зрители раскритиковали SHAMAN за дорогой мерч – футболки с лицом артиста продавались за 4 тысячи рублей. Пенсионеры, которые попали на концерт, возмущались, что патриотичный исполнитель не понимает простой народ и пытается на нем нажиться.

Во время концерта Дронов поразил публику своим поведением. Сперва он стал раздеваться, растегивая пуговицы на рубашке, что впечатлило некоторых фанаток, а после разрыдался на сцене во время исполнения песни "Мама".

Фото: соцсети

После представления мнения людей разделились на два лагеря. Одни заявили, что им невероятно понравилось выступление SHAMAN, а другие высказывали свои претензии к певцу. 

"Не поет, а ревет, все песни на один манер. Работает на потребу публики, не верю в его патриотизм. Душа не принимает", – сообщил один из зрителей.

Заступники говорили, что Дронов действительно проживает свои песни на сцене, а недовольные его творчеством люди возмущаются из-за собственных жизненных проблем.

"Хейтеры, как правило, несчастные люди. Работают на 3 работах, ненавидят за это весь мир и преисполняются желчью. Добрее нужно быть и счастье придет в ваш дом", – подытожила поклонница артиста.

Ранее стало известно, что SHAMAN перестал носить обручальное кольцо. Это спровоцировало слухи о разводе.

Источник: Пруфы
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