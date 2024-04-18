Группу "Би-2" покинул бессменный гитарист Андрей Звонков

"Би-2" лишилась одного из участников группы: "Очень грустные новости"
Группа "Би-2". Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
У поклонников коллектива разбито сердце

Накануне, 17 апреля, некогда популярная в нашей стране музыкальная группа "Би-2" поделилась печальными новостями. Сообщается, что бессменный гитарист известного коллектива Андрей Звонков принял решение расстаться с коллегами.

Бок о бок артисты просуществовали много лет – Андрей входил в состав группы с 2006 года. Разумеется, такие новости сильно встревожили и расстроили поклонников музыкального коллектива. Грустными известиями группа поделилась в социальных сетях.

"Сегодня, к сожалению, очень грустные новости. Наш Звонок, бессменный гитарист Би-2 с 2006 года, покидает группу", – сообщили артисты.

При этом артисты решили не распространяться по поводу того, что заставило Звонкова покинуть коллектив. Впрочем, путь, который выбрала группа, сегодня многие осуждают. Лидер коллектива Лева Би-2* (Егор Бортник*) встал на жесткие антироссийские рельсы и теперь команда живет за границей.

При этом любопытно, что недавно Бортник* жаловался на то, что музыкальный коллектив практически обанкротился. Артисты, как и многие другие беглецы, рассчитывали, что за границей перед ними будут открыты все двери, однако ошиблись. За рубежом достаточно своих звезд, так что российским творческим мигрантам приходится нелегко.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Скатывается в бездну: названа "духовная" причина провала Украины

У страны практически не осталось шансов

Раскрыт план войны Меган Маркл против онкобольной Кейт Миддлтон

Американскую актрису в Британии недолюбливают

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей