На широкую ногу: Березин рассказал о привычках самоубийцы Кунгурова

Ведущий программ "Романтика романса" и "Большая опера", участник шоу "Голос" и "Один в один!" Евгений Кунгуров покончил с собой. Его тело нашли под окнами дома на Зоологической улице столицы

Как сегодня говорят, 40-летний певец состоял на учете психиатра в одной из частных клиник и пребывал в депрессивном состоянии. Однако лечь в больницу и пройти курс лечения отказывался. В итоге вечером 8 апреля его жена получила сообщение, в котором артист угрожал покончить с собой. И страшную угрозу исполнил, взяв большой грех на душу...

Легендарный советский и российский диктор и ведущий концертов Владимир Березин поделился воспоминаниями о Евгении Кунгурове. Мол, молодой артист любил жить на широкую ногу. И вел по-настоящему звездную жизнь, часто поражая коллег.

"Помню, однажды перед концертом оказался в одной гримерке с Женей Кунгуровым, – рассказал Березин "Утро.ру". – Я вел, а он пел. Вижу огромный стол, набитый до отказа едой – бутербродами, нарезками, фруктами, вином, разной водой. Тут же стоит табличка с надписью "Кунгуров". А рядом столик с табличкой "Березин". Видимо, чтобы не перепутали. На моем столике – пакетики для заваривания чая, растворимый кофе и пластиковые кружки. Все".

"Я сказал тогда уважаемому мною Жене: "Старик, ты правильно начинаешь, красиво. Это в искусстве – главное". Мы с ним потом долго смеялись на этот счет", – поделился диктор.

Многие знакомые Кунгурова говорят, что у него могли быть серьезные проблемы с алкоголем – мол, он не справился с испытанием "медными трубами", как часто называют славу. Плюс в личной жизни были проблемы – жена подала на развод...

О дате прощания с артистом пока ничего не сообщается. Но, судя по всему, гроб будет закрытым... Для детей – 8-летнего сына и 2-летней дочери это было бы слишком тяжелое зрелище.

Напомним, подобным жутким способом счеты с жизнью сводили певцы Мурат Насыров и Игорь Сорин, актеры Степан Морозов и Александр Белявский.