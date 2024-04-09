Съемки шоу "Романтика романса" отменили из-за самоубийства ведущего Кунгурова

40-летний певец Евгений Кунугров покончил с собой. Но на 13 и 14 апреля на канале "Культура" был назначен блок съемок с ним. Судьбу программы "Романтика романса" на канале "Культура" выяснил корреспондент "Утро.ру"

"13 лет назад началось сотрудничество Евгения Кунгурова с телеканалом "Россия-Культура", – рассказали в пресс-службе. – Сначала в качестве участника проекта "Большая опера", а с сентября 2014 года артист был постоянным соведущим популярной программы "Романтика романса", выступая в ней и как исполнитель".

"На середину апреля были запланированы телевизионные съемки популярной программы "Романтика романса" в Культурном Центре "Меридиан", – сообщили в пресс-службе. – В связи с кончиной соведущего, заслуженного артиста России Евгения Кунгурова концерты-съемки переносятся. Даты будут определены позднее. Следите за информацией на платформе "СМОТРИМ" и в социальных сетях телеканала".

Напомним, тело известного певца, ведущего и участника многих музыкальных шоу было найдено под окнами дома на Зоологической улице Москвы в 21.40 8 апреля. Перед этим Кунгуров отправил сообщение находившейся в отъезде супруге с угрозой свести счеты с жизнью. Она вызвала психиатра и спасателей, но было уже поздно. У Евгения Кунгурова осталось двое детей...