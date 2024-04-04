Куклачев объяснил издевательства над SHAMAN завистью

Куклачев рассказал об издевательствах над SHAMAN
Юрий Куклачев. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
По его мнению, исполнителю "Я русский" попросту завидуют

Клоун Юрий Куклачев считает, что популярный артист Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, регулярно сталкивается с критикой из-за зависти. Певца не могут принять из-за того, как стремительно он стал знаменитым.

Дрессировщик утверждает, что как только он увидел SHAMAN, то сразу понял, насколько талантливым является этот парень. Он возмущался, когда Ярослава убирали из телевезионных передач и не понимал, как такого одаренного человека можно снимать с эфира.

"Они над ним издеваются, как надо мной издевались, зависть", – считает Куклачев.

Артист утверждает, что SHAMAN является настоящим гением, которого следует боготворить. По его словам, это огромная гордость, что в стране появилось такое дарование, уникальная личность. Куклачев утверждает, что в Дронове совершенно отстутствуют злоба или какая-то желчь. А его недавнюю песню "Реквием" он и вовсе назвал "шедевром мирового класса".

Также дрессировщик опасается, что Ярослав на фоне бешенной популярности может подхватить звездную болезнь – это он считает самым неприятным, что может произойти с артистом. И знаменитость надеется, что SHAMAN сможет избежать проблем с тщеславием и гордостью.

Источник: News.ru
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