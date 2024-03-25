Юрий Куклачев сообщил о судьбе отправленных жить за границу детей

"Понимаю их": клоун Куклачев сообщил о судьбе отправленных жить за границу детей
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
12 апреле Юрий Куклачев на сцене Vegas City Hall отметит 75-летие. На сцену с легендарным клоуном и дрессировщиком выйдут 120 кошек и трое его взрослых детей. О наследниках знаменитый артист рассказал "Утро.ру"

Дмитрий Куклачев, старший сын Юрий Куклачева, уехал в Англию еще в возрасте 14 лет. "Он прекрасно знает язык, и я думал, что там ему будет хорошо, – рассказал клоун. – У него там были все условия для жизни – машина, дом. Но через год сын позвонил и сказал: "Папа, я не хочу ни денег, ничего, а хочу домой, на Родину".

А Владимир Куклачев, младший сын актера, окончил Академию балета и работал солистом Балетного театра Панова в Израиле.

"Был там звездой и первым артистом из Израиля, которого отправили на всемирный конкурс балета, – гордится Юрий Куклачев. – Но он тоже не захотел там жить – вернулся в Москву и сделал тут балет с кошками".

А дочь актера – Екатерина Куклачева – народный художник Японии, ее картины висят в Токийском музее. "Она бы была там номером один. Но предпочла жить в Москве", – пояснил Юрий Дмитриевич.

Сегодня все они работают в Театре Кошек, причем животные у каждого – свои. И на их представлениях всегда аншлаги.

"Я понимаю детей, потому что сам такой. Я обожаю свою Родину, счастлив, что родился в Советском Союзе и прошел с моим народом все кризисы, тяготы. За это, наверное, меня народ и любит", – рассказал он о вернувшихся в Москву наследниках.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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