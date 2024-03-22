"Умираю без России": 74-летний Юрий Куклачев высказался об эмиграции

Легендарный клоун Юрий Куклачева готовится отметить 75-летие. 12-14 апреля в Vegas City Hall он даст три грандиозных представления. Впервые на арене выступят сразу 120 кошек! С кумиром детей и взрослых поговорил корреспондент "Утро.ру".

За 60 лет жизни на сцене Юрий Куклачев объездил весь мир. У него с театром кошек были гастроли практически на всех континентах. Но не хотел ли он остаться жить за границей, как некоторые коллеги?

"Я понял с первой же поездки, что не могу долго жить за рубежом, – признается Юрий Куклачев. – Помню, как сначала меня охватывал там восторг, жена бегала по магазинам. Но потом проходит месяц, два, а на третий я сижу и скучаю. И уже ненавижу эти магазины! И я понимаю Сергея Рахманинова, который под окнами своего американского дома снова и снова сажал русские березки. Я возвращался из Америки, заходил в автобус тут, и мне было так хорошо! Это не объяснить. Тут другая энергия, другой воздух".

При первых выездах за рубеж к Куклачеву был приставлен сотрудник КГБ.

"Он меня держал за руку, а я говорил, что пусть не волнуется, я никуда не уеду, – вспоминает клоун. – А когда в 90-х открылись двери, все бросились туда – Олег Попов уехал в Мюнхен, Вячеслав Полунин поселился в Париже... Я же понимал, что жить там не смогу, что умираю без России".

Он обожает свою Родину. "Я счастлив тем, что родился в Советском Союзе и готов сегодня, несмотря на возраст, с оружием в руках защищать свое Отечество", – говорит Куклачев.