"Не уважаю": Шаляпин намекнул, как относится к SHAMAN

Знаменитость осудил тех, кто пытается прославиться на ужасных событиях

Певец Прохор Шаляпин заявил, что осуждает всех звезд, которые воспользовались трагедией в "Крокусе", чтобы набрать себе очки популярности. По его словам, такие поступки являются крайне недостойными.

Артист отметил, что каждый популярный человек имеет право решать, как и на чем он будет строить собственную популярность. Но лично для него есть темы, которые вседа под запретом.

"Я не уважаю звезд, которые хайпят на политике, на терактах, фотографируются на фоне цветов, выставляют, как они плачут", – заявил он.

По словам Прохора, такое поведение является "дешевым местным пиаром".

Таким образом знаменитость косвенно намекнул на свое отношение к SHAMAN, который первым из российских звезд выпустил клип, посвященный трагедии, исполнив песню со слезами на глазах. Позже он приехал к "Крокусу" возложить цветы, как и многие другие знаменитости.

Также известно, что SHAMAN затрагивает в своем творчестве и политические темы, что для Шаляпина является недопустимым.

Ранее стало известно, что после теракта концерты Дронова стали охранять мужчины с автоматами.