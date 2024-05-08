Mash: Канье Уэст собирается дать концерт в Москве

Его концерт состоится уже через месяц

Известный американский рэпер Канье Уэст, в последнее время выступающий под псевдонимом Уе, согласился дать концерт в Москве. Переговоры с артистом длились больше года, и наконец он принял итоговое решение.

Предполагается, что мировая знаменитость выступит перед россиянами 8 июня в Лужниках. Канье давно хотел побывать в российской столице, посмотреть столичные достопримечательности, отведать еды в местных ресторанах и отметить свое 47-летие.

"Сам артист признался – ждет, рад и заряжен на успех", – заявили источники.

В Россию он приедет вместе со своей супругой Бьянкой Цензори, известной провокационными выходами в свет в одних колготках. Сколько будут стоить билеты на представление артиста, пока не сообщается.

В последнее время связь Канье с Россией стала ближе. Он взял на работу российского дизайнера и вместе с ним выпустил мэрч одежды с надписями на русском языке, в том числе и нецензурном.

В 2022 году Уэст предлагал Владимиру Путину личную встречу, на которой они могли бы поговорить по душам о насущных вопросах между странами. В 2020 году артист намеревался баллотироваться в президенты США.

Ранее Канье Уэст напал на мужчину, который приставал к его супруге Бьянке Цензори.