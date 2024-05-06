Известная певица отправилась на шоппинг в стрингах и простыне

Откровенные фотографии шокировали публику

Российские и зарубежные знаменитости очень любят эпатировать окружающих, выкидывая не всегда адекватные штуки. Например, известная американская певица и рэперша Doja Cat отправилась по магазинам в крайне необычном наряде. Девушка надела стринги, а остальные части оголенного тела прикрыла простыней.



Откровенные фотографии со странного шоппинга получили широкий резонанс и активно обсуждаются в социальных сетях. Западная звезда посчитала уместным погулять в полуголом виде по магазинам Нью-Йорка.

При этом 28-летняя красотка с готовностью позировала перед папарацци. Doja Cat была в черных стрингах и элегантных туфельках лодочкой. Пышную грудь знаменитости прикрывала лишь белая простынка.

В таком эпатажном виде знаменитость отправилась по брендовым магазинам. В одном из известных ювелирных бутиков красотка примерила роскошное кольцо. Разумеется, за необычным выходом в свет с большим вниманием наблюдали все окружающие. Певицу фотографировали и поддерживали ее смелость восторженными возгласами.

К слову, ранее большой резонанс в социальных сетях вызвала максимально откровенная фотография "самой сексуальной девушки-юриста" в мире.