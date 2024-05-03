Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к фамильному захоронению Заворотнюк

Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к фамильному захоронению Заворотнюк
Фото: Утро.ру
Кладбище закрытого типа располагается поблизости от поселка Внуково у деревни Анкудиново Новомосковского административного округа.

Первая могила семьи Заворотнюк появилась на этом погосте еще в 2015 году, когда умер Юрий Заворотнюк. Телережиссер, член академии Российского телевидения, отец знаменитой актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк прожил 70 лет. И его уход после продолжительной болезни стал ударом для Анастасии... Она поставила на могиле огромный дорогой гранитный памятник в виде прямоугольного черного обелиска.

Святослав Заворотнюк, старший брат актрисы, который работал режиссером монтажа в Астрахани, умер от перитонита в 52 года в 2018-м. "Старший брат Слава... Так получилось, что он умер вслед за отцом. Так за четыре года я лишилась близких мне людей", – плакала тогда звезда фильма "Моя прекрасная няня".

Фото: Дни.ру

На семейном участке семьи Заворотнюк сегодня покоятся три родственника актрисы. Накануне Светлого Христова Воскресения православные приходят на кладбище, чтобы навести там порядок – убрать сухую траву и прошлогоднюю листву, посадить цветы. Не стало исключением и захоронение семьи Заворотнюк. За ним кто-то ухаживает, тут всегда порядок, часто появляются букеты цветов и свечи. Это показывает, что родственники помнят о покойных, заботятся об их могилах и проявляют уважение.

Фото: Дни.ру

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих! И прости им все прегрешения вольные и невольные!..

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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