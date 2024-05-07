Киселев отказался выплачивать деньги за подбитый Abrams

Солдат не может долгое время получить поощрение

В "Русской медиагруппе" сообщили, что лидер "Землян" Владимир Киселев отказался выплачивать бойцу из Югры 2 млн рублей за подбитый американский танк Abrams. Солдат с позывным "Десант" сумел избавиться от двух единиц военной техники на поле боя.

Заявление о готовности выплатить поощрение Киселев сделал во время ПМЭФ в 2023 году. Тогда он отмечал, что будет премировать бойцов вместе с Минобороны России. Идею также поддержали Григорий Лепс и Николай Басков, которые от себя пообещали надбавить по миллиону рублей.

В "Русской медиагруппе" объяснили, что на самом деле Киселев обещал деньги за немецкие танки, а не американские. Сам медиаменеджер утверждает, что выплачивал 2 млн тому, кого посчитал нужным. А его заявление было в большей степени направлено в адрес российских звезд, чтобы побудить их поощрять российских солдат за подвиги. И те, кто вместе с ним пообещал это сделать, все выполнили.

"Кто меня не поддержал, вот им – Матвиенко, Крутому, Газманову, Шаману задайте вопрос", – выпалил Кисилев.

Также продюсер порекомендовать засунуть СМИ, которые написали новость про него и Abrams, туда, "куда вы хотите их засунуть".

Как известно, между Владимиром Киселевым и знаменитыми артистами Олегом Газмановым и SHAMAN регулярно происходят перепалки. Они кидаются колкостями в адрес друг друга, выясняя, кто из них больший патриот.