Священник Волков: скорлупу и крошки от куличей можно выбрасывать в мусорку

Церковь относится к этому весьма однозначно

Православные в минувшее воскресенье отметили светлый праздник Пасхи. После него довольно часто остаются отходы освященных продуктов – например, куличей или пасхальных яиц. Священник Александр Волков рассказал, как правильно их утилизировать.

По его словам, остатки от празднечной пищи церков не считает чем-то священным. Поэтому и крошки от выпечки, и скорлупу можно смело отправлять в мусорку, не опасаясь каких-то неприятных последствий.

"Мы освещаем на самом деле не сами куличи или яйца, а саму трапезу. Мы ее благословляем", – пояснил священослужитель.

У верующих принято молиться и осенять крестным знаменем каждый прием пищи, но никто не задумывается после этого, что делать с оставшейся едой – от нее спокойно избавляются. Аналогичная ситуация происходит и в случае с Пасхой.

Священник посоветовал всем без угрызений совести выкидывать скорлупу и крошки, а также "не морочить другим голову" с правилами обращения остатками освященной пищи.