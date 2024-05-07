Священник Волков: скорлупу и крошки от куличей можно выбрасывать в мусорку

Можно ли выкидывать в мусорку скорлупу от пасхальных яиц: ответ священника
Фото: freepik.com
Церковь относится к этому весьма однозначно

Православные в минувшее воскресенье отметили светлый праздник Пасхи. После него довольно часто остаются отходы освященных продуктов – например, куличей или пасхальных яиц. Священник Александр Волков рассказал, как правильно их утилизировать.

По его словам, остатки от празднечной пищи церков не считает чем-то священным. Поэтому и крошки от выпечки, и скорлупу можно смело отправлять в мусорку, не опасаясь каких-то неприятных последствий.

"Мы освещаем на самом деле не сами куличи или яйца, а саму трапезу. Мы ее благословляем", – пояснил священослужитель.

У верующих принято молиться и осенять крестным знаменем каждый прием пищи, но никто не задумывается после этого, что делать с оставшейся едой – от нее спокойно избавляются. Аналогичная ситуация происходит и в случае с Пасхой.

Священник посоветовал всем без угрызений совести выкидывать скорлупу и крошки, а также "не морочить другим голову" с правилами обращения остатками освященной пищи.

Источник: РИА "Новости"

Мучительная болезнь: умер известный артист и музыкант

Звезда долго боролась с недугом

Москва заявила о сокрушительном ударе по Вашингтону, Лондону и Брюсселю

На это готовы пойти при одном условии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей