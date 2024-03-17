Стало известно о многомиллионных гонорарах в России живущей в США Орбакайте

Общественник отметил, что такие деньги звезды могут заработать только в России

В последнее время звезды-релоканты имеют проблемы с концертами в России. Даже те, что не признаны иноагентами, потеряли прежние уровни заработков: их концерты то и дело отменяют, а частные вечеринки внезапно отказываются от заказов. Однако звездной династии Аллы Пугачевой это почему-то не касается. Так, например, ее дочь, несмотря на отмены концертов, умудрилась заработать на корпоративах и частных выступлениях примерно сто миллионов рублей. А ее матушка примадонна и вовсе, записав одну песню и сняв на нее клип, за пару дней заработала около двадцати миллионов рублей.



"Они не бедные люди, все миллионеры, а некоторые и вовсе миллиардеры", – отметил глава ФПБК.

Виталий Бородин считает, что артисты, подобные Кристине Орбакайте, Алле Пугачевой, Ани Лорак и другим, не просто так ездят в Россию. Дело в том, что зарабатывать достойно их требований эти знаменитости могут только в нашей стране. Кроме того, добавил общественник, для них концерты – это не просто выступление перед зрителями и возможность поделиться творчеством, энергией, любовью. Для них это прежде всего бизнес.



Ранее мы писали, что Виталий Бородин, глава ФПБК, объяснил причину, по которой Кристина Орбакайте внезапно сорвалась и срочно улетела в Соединенные Штаты Америки.



