KP: Орбакайте отказалась оправдываться за слова Пугачевой

Орбакайте категорически отказалась оправдываться перед россиянами
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка вряд ли бы смогла подыскать подходящие слова

Кристина Орбакайте в последний момент лишилась своего места в концертной программе Кремлевского дворца к Международному женскому дню. Вычеркнуть из списка ее решились после резких слов Аллы Пугачевой, что ни один "нормальный человек" в Россию возвращаться не собирается. Журналисты неоднократно просили певицу дать оценку таким заявлениям матери, но ответа на вопросы она тщательно избегала, уходя с мероприятий через черный ход. 

Близкие знакомые утверждают, что Орбакайте категорически отказалась оправдываться перед россиянами за слова Пугачевой. 

"А что она может сказать? У нее дочь и муж живут в Америке, в Нью-Йорке", – говорят источники.

Они напомнили, что семейство артистки практически не бывает в России, хотя сама Кристина уверяет, что продолжает жить в Москве.

Журналисты полагают, что после инцидента с Пугачевой певице будет крайне сложно заработать на российской публике. Единственный вариант, который у нее останется, – давать концерты для эмигрантов за границей. Однако, полагают сотрудники СМИ, этих средств не хватит для содержания недвижимости Орбакайте как в России, так и за рубежом.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте оконфузилась во время выступления в Москве.

Источник: Комсомольская правда
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