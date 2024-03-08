У Орбакайте отключилась фонограмма во время концерта в Москве

Орбакайте оконфузилась во время выступления в Москве
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Однако певицу это не смутило

Кристина Орбакайте, ставшая "неотменяемой", выступила 6 марта с концертом в московском баре. На протяжении часа певица распевала песни вместе с поклонницами. Однако в один момент фонограмма отключилась, и Кристине пришлось исполнять хиты вживую.

Поклонниц, впрочем, не смутила ситуация – все хором начали распевать с Орбакайте строки из "Я не отдам тебя никому".

На опубликованном ролике заметно, как в тесном помещении голос Орбакайте заглушает хор женской аудитории. Сама дочь Примадонны спела буквально несколько слов, а затем начала танцевать с группой бэк-вокала.

Как пишут медиа, на концерте собралось несколько десятков человек. Завершив концерт, Кристина решила уйти из бара через черный ход, проигнорировав представителей СМИ, кричавших ей вслед вопросы о том, разделяет ли та позицию Примадонны с ее супругом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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