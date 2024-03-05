Кремлевский дворец отказал Орбакайте в выступлении на праздничном концерте

Организаторы отменили решение по певице

Выступление Кристины Орбакайте в Кремлевском дворце не состоится. По информации пресс-секретаря Государственного Кремлевского дворца Константина Ярошевского, ожидается выход исключительно тех артистов, которые указаны в афише. Ни дочери Аллы Пугачевой, ни выступающего на частных вечеринках Валерия Меладзе с Орбакайте не ожидается.

В начале марта в рамках праздничного концерта, приуроченного к дню всех женщин, выступят российские артисты и группы – среди них нет ни Орбакайте, ни Филиппа Киркорова, который вернулся в телеэфир после массовой отмены своих мероприятий и "не твой двери".

Несколькими часами ранее сообщалось, что Орбакайте все еще остается в заявленных артистах, которые должны выступить на концерте в Кремлевском дворце.