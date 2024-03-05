Гимн России перед важным матчем доверили исполнить Пелагее

Гимн России перед важным матчем доверили исполнить Пелагее
Пелагея. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press /globallookpress.com
До игры осталось 2 недели

До товарищеской встречи между сербскими и русскими футболистами осталось две недели, и наконец выбран артист, который споет главную песню страны перед тем, как команды схлестнутся в азартном сражении за победу. Это будет певица Пелагея.

Первоначально писали, что честь исполнить гимн отдана была Полине Гагариной, но та вынуждена была отказаться из-за драконовских условий корпоратива, который назначен был еще в ноябре и в случае отказа от которого ей грозила немалая неустойка. В итоге ей предложено было спеть гимн России перед следующим матчем с парагвайской командой, который состоится через четыре дня после встречей с сербами.

Потом обсуждалась кандидатура Григория Лепса. И вот теперь в отделе коммуникаций РФС сообщили, что остановились на кандидатуре народной певицы Пелагеи. В программе заявлены также Лепс, принимавший участие в Евровидении певец Sevak и сербский артист Марко Радинович.

Игра, назначенная на 21 марта, будет первой за три года для российской сборной встречей с командой из Европы после решения от отстранении наших спортсменов.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях международного класса из-за спецоперации. После назначенных санкций сборная нашей страны выходила на поле в 11 товарищеских матчах. В прошлый раз сербы и русские выходили на поле в 2020 году, сербы тогда победили всухую – 5:0.

Ранее мы писали о том, что Гагарина резко ответила на обвинения в отказе исполнять гимн на футболе.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский заговорил о собственной смерти – Bild

В Европе пришли к неожиданному выводу

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей