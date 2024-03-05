До игры осталось 2 недели

До товарищеской встречи между сербскими и русскими футболистами осталось две недели, и наконец выбран артист, который споет главную песню страны перед тем, как команды схлестнутся в азартном сражении за победу. Это будет певица Пелагея.

Первоначально писали, что честь исполнить гимн отдана была Полине Гагариной, но та вынуждена была отказаться из-за драконовских условий корпоратива, который назначен был еще в ноябре и в случае отказа от которого ей грозила немалая неустойка. В итоге ей предложено было спеть гимн России перед следующим матчем с парагвайской командой, который состоится через четыре дня после встречей с сербами.

Потом обсуждалась кандидатура Григория Лепса. И вот теперь в отделе коммуникаций РФС сообщили, что остановились на кандидатуре народной певицы Пелагеи. В программе заявлены также Лепс, принимавший участие в Евровидении певец Sevak и сербский артист Марко Радинович.

Игра, назначенная на 21 марта, будет первой за три года для российской сборной встречей с командой из Европы после решения от отстранении наших спортсменов.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях международного класса из-за спецоперации. После назначенных санкций сборная нашей страны выходила на поле в 11 товарищеских матчах. В прошлый раз сербы и русские выходили на поле в 2020 году, сербы тогда победили всухую – 5:0.

Ранее мы писали о том, что Гагарина резко ответила на обвинения в отказе исполнять гимн на футболе.

