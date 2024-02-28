Соседов рассказал, почему бы никогда не позволил Zivert исполнять гимн России

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Исполнительницы Клава Кока, Люся Чеботина и Zivert, сидящая в кресле судейского состава "Голоса" на Первом канале, ни в коем случае не могут исполнять гимн России перед футбольным матчем национальной сборной с командой Сербии, считает музыкальный критик Сергей Соседов.
Напомним, ранее Полина Гагарина отказалась петь гимн на открытии товарищеского матча Сербии и России на стадионе "Динамо" – певица не смогла согласовать выступление с другим мероприятием, назначенным на ту же дату (21 марта Гагарина выступит на корпоративе).
По словам журналиста, речь идет о музыкальном произведении, которое требует торжественности и полной отдачи артиста. Спеть нужно мощно, красиво и на достойном уровне. Популярность в этом отношении не значит ровным счетом ничего. Поэтому артисток со слабым и посредственным вокалом приглашать на такое мероприятие не стоит.
"Гимн должен быть исполнен красиво, мощно, диапазонально. Это должно быть ярко и запоминающе", – высказался Соседов.
Телеведущий предложил организаторам остановить выбор на Ларисе Долиной, Анастасии Спиридоновой или Анастасии Макеевой.
Ранее в Первом канале заверили зрителей, что Юлия Zivert продолжит выступать работу в качестве наставницы на "Голосе". Певица до этого объявляла о вынужденной паузе в карьере из-за серьезных проблем со спиной.
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