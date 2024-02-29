Гагарина решила дать бесплатный концерт после отказа от исполнения гимна РФ

Гагарину нашли поющей в метро после отказа исполнять гимн России
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Вместо почетной миссии петь на игре певица скатилась до подземки

В конце марта на московском стадионе "Динамо" встретятся футбольные команды Сербии и России. Это будет исторический матч, который явно станет событием весны. По слухам, честь исполнить гимн перед началом игры предложили певице Полине Гагариной.

Поначалу артистка с энтузиазмом согласилась на предложение, но вскоре отыграла все назад, объяснив, что на этот день у нее еще в ноябре прошлого года был намечен корпоратив и заказчик категорически отказывается отменить его или перенести. А если певица не выступит на мероприятии, ей угрожает солидная сумма неустойки.

В итоге в соцсетях разразилась шумиха, многие начали упрекать Гагарину. Певица же после обращения президента Федеральному собранию певица направилась выступать... в метрополитене. Пассажиры, приезжавшие на станцию "Мичуринский проспект" в столичном метро удивленно останавливались, не веря, что видят в вестибюле звезду.

Для случайных зрителей Полина Гагарина исполнила свои лучшие хиты, такие как "Бабочки" и "Нагадай".

Ранее мы рассказывали, что популярный продюсер считает: поведение Полины Гагариной на шоу "Голос", где она то и дело устраивает скандалы и конфликты, заранее согласовано с редакторами, которые отвели ей роль стервы.

Источник: Телеграм-канал "Звездач" ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей