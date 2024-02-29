Вместо Полины Гагариной российский гимн исполнит Лепс

Вместо Полины Гагариной российский гимн исполнит Лепс
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press /globallookpress.com
Пришедших на матч ждет не только футбол

Многие уже знают, что в начале последней мартовской недели в столице нашей родины состоится домашний матч, в котором на поле встретятся сербская и российская сборные. Болельщики уже предвкушают два часа чистого удовольствия и ярких эмоций. Перед началом игры организаторы матча обещают обширную развлекательную программу, которая понравится всем от мала до велика. Так, среди прочих перед болельщиками и игроками споет Григорий Лепс.

Пришедших на матч зрителей ждет не только два часа азарта и переживаний за любимую команду. Организаторы развернулись по полной, запланировав целый праздник.

Фото: freepik.com

Кроме концерта и игры, пишет портал "360", зрителям предложат фотосессию, раздачу автографов и другие развлечения.

Ранее мы писали, что Полине Гагариной предлагали исполнить гимн России перед началом матча.

Источник: Русская медиагруппа ✓ Надежный источник
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