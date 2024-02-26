"12 упырей": Арбенина назвала неожиданную причину отмены концертов

Выступления группы "Ночные Снайперы" должны были пройти 25 и 27 февраля в Южно-Сахалинске и Владивостоке

Внезапно появившийся фестиваль чирлидерш и "12 кривоногих упырей" стали причиной отмены выступления Дианы Арбениной. Об этом она заявила со сцены перед многотысячной толпой зрителей на состоявшемся концерте в Хабаровске. По словам солистки, после этого они должны были ехать на Дальний Восток, но неожиданно выяснилось, что их там не ждут.

"Концерт мы заявили почти два месяца тому назад, и вдруг там случайно появился какой-то фестиваль чирлидерш. Ну разве это не маразм?" — возмутилась исполнительница.

И если спорт как причина отмены концерта еще понятна, то во Владивостоке, по словам Арбениной, происходит вовсе "беззаконие". На концерт "Ночных снайперов" планировали прийти больше пяти тысяч человек, но из-за заявления общественников, которых исполнительница назвала "12-ю кривоногими упырями", выступление сорвано. Движение "Культурный фронт" заявило, что у Дианы Арбениной "русофобская позиция", поэтому выступать перед народом она не должна.

Артистка рассказала, что ей советовали "помалкивать" об отмене своих концертов, но для певицы это дело чести. Диана заявила, что даже если в Хабаровске прошел ее последний концерт, она не станет терпеть эту несправедливость.

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