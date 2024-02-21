Певица Zivert обратилась с важным заявлением к россиянам по "Голосу"

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В январе начался новый сезон музыкального шоу "Голос", в составе которого появилась новая судья – певица Zivert. Поначалу зрители настороженно восприняли ее кандидатуру.
Однако в скором времени артистка планирует взять паузу в музыкальной деятельности, потому что больше не может игнорировать проблемы со здоровьем. Боли начались полтора года назад и несколько раз певице приходилось переносить или отменять какие-то проекты, но потом ей становилось легче и она прятала голову в песок, надеясь, что работа заставит организм вылечиться сам. Однако болезнь вернулась и прихватила с собой дополнительные проблемы.
На последних концертах Юлия выступала через боль, под лекарствами и выматывающаяся от чрезмерных в ее состоянии нагрузок.
"Организм бьет в колокол, что настало время подумать о себе и выбрать свое здоровье", – призналась исполнительница хита "Зеленые волны".
В Калининграде певица выступила почти в невменяемом от боли состоянии и с трудом вернулась в столицу. После этого врачи категорически запретили ей работать и включать любую физическую активность. А значит, никаких концертов и корпоративов. Пока что все отложено до осени, а европейские гастроли отменены.
Не простилась Zivert только с шоу "Голос". Она решила довести проект до конца, чтобы не подводить своих учеников. На съемках Юлия будет максимально беречь себя и работать сидя.
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