Король Карл III отказал во встрече вернувшемуся в Лондон принцу Гарри

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Принц Гарри не сможет увидеться со своим отцом Карлом III во время возвращения в Великобританию. Как оказалось, в эти дни у монарха полная занятость, и не найдется даже маленького свободного окошка для сына. Хотя его "запасной" наследник надеется, что все же сможет увидеть короля в ближайшее время.
Гарри прилетел в Лондон, чтобы принять участие в церемонии, посвященной 10-летию "Непокоренных игр" – это соревнования бывших военнослужащих. После своего приезда он отправился на мероприятие в Оружейной плате, которая находилась буквально в 20 км от местонахождения его отца.
Представители принца многократно пытались связаться с секретарем короля, чтобы договориться о встрече, но сделать этого так и не удалось.
"Герцог, конечно, понимает дневник обязательств своего отца и различные другие приоритеты и надеется увидеть его в ближайшее время", – пояснили они в беседе с прессой.
Эксперты по королевской семье Британии утверждают, что это может указывать на большие проблемы во взаимоотношениях между отцом и сыном. И, вероятно, за последнее время было сожжено слишком много мостов, ведь Карл не нашел возможности увидеться с сыном, даже учитывая свой страшный диагноз.
Ранее онкобольной британский король выступил с заявлением о своем состоянии.
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