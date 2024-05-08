Король Карл III отказал во встрече вернувшемуся в Лондон принцу Гарри

Это объяснили большой занятостью главы Великобритании

Принц Гарри не сможет увидеться со своим отцом Карлом III во время возвращения в Великобританию. Как оказалось, в эти дни у монарха полная занятость, и не найдется даже маленького свободного окошка для сына. Хотя его "запасной" наследник надеется, что все же сможет увидеть короля в ближайшее время.

Гарри прилетел в Лондон, чтобы принять участие в церемонии, посвященной 10-летию "Непокоренных игр" – это соревнования бывших военнослужащих. После своего приезда он отправился на мероприятие в Оружейной плате, которая находилась буквально в 20 км от местонахождения его отца.

Представители принца многократно пытались связаться с секретарем короля, чтобы договориться о встрече, но сделать этого так и не удалось.

"Герцог, конечно, понимает дневник обязательств своего отца и различные другие приоритеты и надеется увидеть его в ближайшее время", – пояснили они в беседе с прессой.

Эксперты по королевской семье Британии утверждают, что это может указывать на большие проблемы во взаимоотношениях между отцом и сыном. И, вероятно, за последнее время было сожжено слишком много мостов, ведь Карл не нашел возможности увидеться с сыном, даже учитывая свой страшный диагноз.

Ранее онкобольной британский король выступил с заявлением о своем состоянии.