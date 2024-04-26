Daily Beast: в Британии обновляют план на случай смерти Карла III

Источники говорят, что его состояние вызывает опасения

Король Карл III может править гораздо меньше, чем ожидалось, когда он заходил на престол. Сейчас состояние онкобольного монарха хуже, чем это официально показывают общественности, утверждают источники во дворце.

В связи с этим ответственные лица смахнули пыль с внушительной по размеру папки "Мост Менай" – такое кодовое название носит процедура объявления смерти и похорон Карла. Продумывать предстоящее прощание с монархом начали еще с момента кончины Елизаветы II, но сейчас процедуру активно пересматривают и дорабатывают. Источники говорят, что прощание с королевой установило высоку планку, поэтому с ее наследником тоже важно не ударить в грязь лицом.

Планированием занимаются многие ведомства – от сотрудников дворца, правительства до военных. Они пытаются продумать обеспечение страны противоракетной обороной и решают, как защитить гостей даже в случае нападения волка, ведь на церемонии соберутся самые высокопоставленные лица во всем мире.

Каким именно видом рака болеет Карл III – не сообщается, но известно, что это не опухоль простаты. Регулярно король посещает клинику, в которой проходит лучевую терапию. Из-за этого на многих снимках он выглядит изможденным.

"Все сохраняют оптимизм, но он действительно очень нездоров. Больше, чем в королевской семье это показывают", – говорят источники.

По их словам, от рака в последние годы жизни страдала и королева Елизавета – у нее была онкология костного мозга. Это и стало основной причиной ее кончины.

Как ранее сообщали британский СМИ, из-за своей болезни король Карл III может отречься от престола в пользу принца Уильяма. Это может нанести по нему серьезный удар, поскольку сейчас наследник пытается всецело посвятить себя семье и онкобольной супруге.