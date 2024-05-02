Больной раком Карл III признался, что чувствует себя "неплохо"

Больной Карл III выступил с заявлением о своем состоянии
Карл III. Кадр: YouTube.com
Монарх вспомнил, как ему рассказали о болезни

Британский король Карл III признался, что диагноз рак стал для него "немного шоковым". Об этом он заявил во время встречи с другими пациентами, проходящими лечение от онкологии в центре Университетского колледжа Макмиллана.

Люди регулярно интересовались, какое сейчас самочувствие у монарха. 

"Я в порядке, большое спасибо, не так уж и плохо", – отвечал он.

После обнаружения опухоли Карл решил уделить больше внимания лечению подобных болезней и заявил, что очень важно сконцентрировать усилия на более ранней диагностике рака.

Во время своего визита в онкоцентр король пообщался с пациентами, подержал некоторых из них за руку и дал советы, которые могут помочь им в лечении. Например, он порекомендовал одной из женщин носить специальную "холодную шапочку", чтобы сохранить побольше волос после химиотерапии.

Ранее источники заявили, что на самом деле король Карл III чувствует себя хуже, чем это показывают публике. И в последнее время в дворце начали активно переписывать протокол предстоящих похорон монарха.

Источник: The Telegraph
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