Туристка побывала в Турции и пожаловалась на плохое отношение к русским

Туристку возмутило плохое отношение к русским в Турции
Фото: www.unsplash.com
Женщина пожаловалась на дискриминацию

Многие зарубежные курорты, лишившиеся российских туристов из-за эпидемии коронавируса, а затем перипетий на международной арене, быстро осознали, что без отдыхающих из нашей страны дела в индустрии идут плохо. Однако персонал в некоторых отелях на зарубежных курортах не желает с уважением относиться к российским туристам. По крайней мере, с такой проблемой столкнулась отдыхающая в Турции россиянка.

Женщина сообщила, что вместе с двумя детьми и подругой отправилась погреться в Кемере. Россиянки разместились в уютном отеле и приготовились отдыхать на всю катушку. Номера женщинам понравились, им достались хорошие комнаты с видом на море. По началу все было прекрасно, но затем туристки столкнулись с рядом неприятных обстоятельств.

Женщина сообщила, что персонал в отеле явно делил отдыхающих на русских и европейцев. На баре в изобилии был местный алкоголь, а также импортный. Однако импортный без вопросов разливали лишь в стаканы отдыхающих из Европы. Русские могли добиться хорошего алкоголя только после громкого скандала.

Также женщина пожаловалась, что во время обедов и ужинов ее с подругой намеренно игнорировали. Официанты регулярно подходили и любезничали с европейцами, а вот русские столики будто не замечали. Также иностранцам наливали напитки в стеклянную посуду, а россиянам приходилось довольствоваться пластиковыми стаканчиками. Разумеется, такое отношение возмутило туристку и других отдыхающих из России.

К слову, ранее россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха в Абхазии.

Источник: Тонкости туризма ✓ Надежный источник
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