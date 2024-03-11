Заменившие русских туристы разочаровали Турцию жадностью

Путешественники тратят недостаточно денег

Стремительно взвинтившие цены турецкие курорты лишились части российских туристов. Они рассчитывали, что поток путешественников из Европы заменит россиян, однако отдыхающие из Германии уже разочаровали их своей жадностью. Настолько, что отельеры пожаловались на них на крупнейшей туристической выставке, которая прошла в Берлине. Из доклада стало понятно, что немцы хоть и приезжают в Турцию в межсезонье, но на всем экономят.

"Мы ожидаем значительного увеличения числа туристов, приезжающих в Турцию из Германии. Однако движение в городских и культурных турах пока не кажется интенсивным", — рассказал президент ассоциации отельеров Турции Мюберра Эресин.

Он отметил, что "старые культурные турне" приносили хороший доход стране, однако сейчас Турция его лишилась. Пока курорты не смогли вернуться к экономическим показателям, которые были до пандемии, рассказал спикер. При этом у немцев все еще популярен отдых в Анталии, а также в недорогой Аланье, как и у россиян.

Эресин заявил, что эту ситуацию сложно исправить в короткие сроки, однако работа в этом направлении будет вестись. По словам эксперта в сфере туризма, нужно начать с увеличения количества городских отелей и регулярных бюджетных рейсов в столицу.

Ранее стало известно, что отдых в Турции для россиян оказался на грани срыва из-за санкций.