Российский турист резко раскритиковал Анапу после отдыха на море

По словам отдыхающего, деньги он потратил зря

Российский турист решил сделать перерыв и вместо привычной Турции поехать отдыхать осенью под Анапу. Однако отпуск его разочаровал, о чем и рассказал незадачливый отдыхающий.

Во-первых, он здорово замерз в гостинице, а в пульте для кондиционера не оказалось батареек. Вайфай в отеле оставлял желать лучшего, как и условия для сна: за окном шумела стройка и не добавляли тишины машины и ходящие мимо люди.

До моря туристу пришлось ходить каждый раз длинной дорогой километра в три, и любоваться при этом не морскими красотами, а полными урнами, мусором и разбросанным хламом. Да и дышал он не свежим воздухом, а миазмами канализации. Более того, даже добравшись до моря, он вынужден был обходить кучу припаркованных машин, а рынок у моря оказался закрыт – ничего не купить, не перекусить.

Даже присесть было негде, потому что лавочек не оказалось. Центральная улица поселка вообще богата оказалась на стройки, в том числе заброшенные, так что для прогулок места не осталось практически.

Не понравилось туристу и в местном общепите. Котлета с пюре и чай облегчили его кошелек на 350 рублей, причем, по словам отдыхающего, похоже было на подогретый полуфабрикат из столовой. Пицца и салат "Цезарь" качеством оказались получше, но и цена на них зашкаливала за тысячу рублей.

Наконец, в поселке не оказалось никаких развлечений и приходилось кататься до Анапы в переполненном автобусе, что слабо настраивало на веселый и беспечный отдых.

Бесценный опыт обошелся россиянину в 23 тысячи рублей и массу неприятных впечатлений. Так что он еще подумает, ехать ли на будущее в непроверенные места.

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