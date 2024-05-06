Цены на воду и голод: иранский медиум устрашил россиян жутким прогнозом на 2024 год

Цены на воду и голод: иранский медиум устрашил россиян жутким прогнозом на 2024 год
Фото: www.unsplash.com
Человечество ждут большие лишения

Сложная ситуация на международной арене и экономические проблемы во многих странах привели к тому, что немало жителей России, а также других государств долгое время находятся в достаточно подавленном состоянии. К сожалению, прогнозы именитых экстрасенсов и медиумов ничего хорошего человечеству не предвещают.

Знаменитый иранский экстрасенс Мехди Эбрахими Вафа уверен, что весь мир ждут новые лишения. С очередной порцией испытаний человечество встретится уже в этом году. Медиум предсказал, что вскоре резко подскочат цены на жизненно важный ресурс – "вода будет по цене нефти".

Более того, Мехди Эбрахими Вафа предостерегает, что жители многих стран могут столкнуться со страшным голодом. Как известно, цены на продукты питания растут, как на дрожжах.

Предсказание выглядит устрашающе и обеспокоило многие страны, в том числе и жителей России. Впрочем, в нашем государстве ситуация будет относительно стабильной. Однако добиться этого можно будет, только сохраняя хорошие отношения с рядом стран.

К слову, ранее всплыло предсказание об апокалипсисе известного ученого Исаака Ньютона.

Источник: Спутник ✓ Надежный источник
По теме

Отменить решение: адвокаты нашли лазейку в деле экс-замминистра Иванова

На него собрали огромную папку документов для смягчения меры пресечения

Москва заявила о сокрушительном ударе по Вашингтону, Лондону и Брюсселю

На это готовы пойти при одном условии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей