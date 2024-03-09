Зловещее предсказание святой Матроны на 2024 год: "Крест или хлеб"

Человечеству придется столкнуться с новыми испытаниями

События на международной арене продолжают испытывать людей на прочность. Однако, как оказалось, впереди нас ждут все новые тяготы. Святая Матрона Московская оставила весьма зловещее предсказание на наступивший 2024 год.



Ясновидящая славится тем, что многие ее пророчества оказались удивительно точными. Провидица предвидела крах царской власти в нашей стране, а затем и обрушение советского строя. Что касается наступившего года, он преподнесет россиянам и всему человечеству новые испытания.



Святая говорила, что из-за тяжелого экономического положения люди начнут вести себя агрессивно, что еще больше раскачает лодку стабильности. Государствам придется столкнуться с серьезными волнениями, которые могут привести к заметному ухудшению ситуации. В какой-то момент люди и вовсе потеряют контроль над собой.

"Много жертв будет. Народ будет под гипнозом. Придет время выбора – крест или хлеб", – предсказывала знаменитая ясновидящая.

Матрона Московская была уверена, что катастрофа произойдет в одночасье. В какой-то момент мир просто обрушится в хаос.



К слову, ранее стало известно, что легендарный ученый Исаак Ньютон предсказал точную дату апокалипсиса. Ученый был уверен, что мир погрузится в непроглядную тьму.

